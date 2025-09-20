Photo: ¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹·¿ µÕ¤Ë¿·Á¯¤«¤â¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¡£iPhone Air¤ÏÇØÌÌ¥«¥á¥é¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢48MP Fusion¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ê1ÇÜ¡¦2ÇÜ¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ±û¤ò¥¯¥í¥Ã¥×¡Ë¤Î·×2¼ïÎà¤Î²è³Ñ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ Photo: ¥ä¥Þ¥À¥æ¥¦¥¹·¿ ¼ÂºÝ¤Ë¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1x¤È2x¤Î2¼ïÎà¤ÎÉ½¼¨¤¬¡£¹­³Ñ¤âË¾±ó¤âÌµ¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È