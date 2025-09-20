¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤Ï10·î³«ºÅ¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢19Æü¤ËPRÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¤È¤µ¤Ç¤ó¸òÄÌËÜ¼Ò¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëPRÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡£¹âÃÎ¾¦¶È¹â¹»¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢Ê¸²½º×¤ÎÆü¡Êº£Ç¯¤Ï10·î4Æü¡Ë¤Ë¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Î±¿ÄÂ¤ò°ìÉô¶è´ÖÉéÃ´¤¹¤ë¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç»Ô¾¦º×¤ØGO¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½º×¤Î³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÆ°