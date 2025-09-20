¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¹­Åç¡Ê20Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬2²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤ÈÂè14¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤â2²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¾åÂÎ¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤­º¸¼ê1ËÜ¤Ç¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÂÇµå¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿²¬ËÜÁª¼ê¡£¤³¤ì¤Ï27Æü¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤âÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤â2²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹