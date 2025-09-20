¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼3 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¹ç¿Þ¤â¡ÖÃ¯¤â¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤Ê¤¤¡×´¶Æ°¸÷·Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÅÁÀâ¤Î¸÷·Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¾¡¤Æ¤Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ëÂçÀÚ¤Ê°ìÀï¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬