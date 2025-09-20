¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î¼çË¤¤¬£²»î¹çÏ¢È¯¡££²²ó¡¢¹­ÅçÀèÈ¯¡¦¿¹¤«¤éÀèÆ¬¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬£±£´¹æ¥½¥í¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤­¹þ¤ßÀèÀ©¤·¤¿¡£Á°Æü£²È¯¤Î¼çË¤¤¬¤³¤ÎÆü¤âº¸¼ê£±ËÜ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¡Öº£Æü¤âÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ïº£·î£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à£±£°»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£