¢¡Âè£¶²ó¥ª¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦£Ê£ð£î£³¡Ê£¹·î£²£³Æü¡¢±ºÏÂ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼£±£²Æ¬¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö¤ÎÏÈ½ç¤¬£¹·î£²£°Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉðË­µ³¼ê¤¬£µÀï¤Ö¤ê¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¥¬¥Ó¡¼¥º¥·¥¹¥¿¡¼¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥Ý¥í¥­¥ó¥°¥¿¥à¡Ë¤ÏÂç³°¤Î£¸ÏÈ£±£²ÈÖ¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¸òÎ®½Å¾Þ£²¾¡¤Î¥¨¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÜËÜÇî±¹¼Ë¡¢Éã¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥º¥Ç¥¤¡Ë¤Ï£·ÏÈ£¹ÈÖ¤Ë