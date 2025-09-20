¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î20ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬20Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë14¹æ¥½¥í¡£¥Á¡¼¥à¤Ë10»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¿¹¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¡¢³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò·Ú¤¯Ê§¤¦¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Ïº¸ÏÓ¤À¤±¤Çº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£²¬ËÜ¤Ï8·î23Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê