ºå¿À8RÌîÏ©µÆS¡Ê¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï16Ç¯¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤òÊì¤Ë»ý¤Ä¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡Ê²´2¡áÀÆÆ£¿ò¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬ºÇ¸åÊý¤«¤éÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿­¤Ó¤Æ3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ÎV¡£¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¤Î33ÉÃ3¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2Ï¢¾¡¡£ËÌÂ¼Í§¤Ï¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤ÈÈ¿±þ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¿·ÇÏ¤Î»þ¤è¤ê½Ð¤Æ¤­¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¤Ç¤â¤³¤ÎÇÏ¤ÎµÓ¤µ¤¨»È¤¨¤ì¤Ð¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¤È¿±þ¤Ç¶¯¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¡¼