¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£È±¤òÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡ÖÌëÃæ¤Î¼øÆý»þ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬¼ÙËâ²á¤®¤ÆËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢È±¤òÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö³Ú¡Á¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£