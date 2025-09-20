Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ëÆü»±¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÆ¬¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ´í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º®»¨¤¹¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÀ¾¥²¡¼¥È¤ä¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¼þÊÕ¤Ê¤Éº®»¨¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Æü»±¤òº¹¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶áÀÜ¤·¤Æ¹Ô¤­¸ò¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Æü»±¤òÊÒ¼ê¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã