·ã¤·¤¤¸À¤¤Áè¤¤¤ä¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤Ë¼þ¤ê¤Ïº®Íð¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½¤Íå¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø½¤Íå¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤â¡Ù¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Â¨ºÂ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤Î½¤Íå¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬Åö»ö¼Ô¤À¤Ã¤¿