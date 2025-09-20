¡ã¥Ô¥å¥¢¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥é¥ó¥¹Áª¼ê¸¢½éÆü¡þ19Æü¡þ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡þ¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGL¡Ê6828¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥°¥é¥¹¥Ò¥ëGC¡Ê7000¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡äº£½µ¤ÎPGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ä¥¢¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¥·¥Ë¥¢¡Ë¤Ï¥×¥í¥¢¥Þ·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÈÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥×¥í1¿Í¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢1¿Í¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢2¿Í¤¬Æ±ÁÈ¤Ç¡¢¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥ÁGL¡ÊPB¡Ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¥°¥é¥¹¥Ò¥ëGC¡ÊSH¡Ë¤ò³ÆÆü¥×¥ì¡¼¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þÅÀ¤Ç50°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤¬¥Ú¥Ö¥ë¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎºÇ