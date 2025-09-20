¡ãANA¥ª¡¼¥×¥ó3ÆüÌÜ¡þ20Æü¡þ»¥ËÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ÎØ¸ü¥³¡¼¥¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡þ7066¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£35ºÐ¤ÎÂçÄÐÃÒ½Õ¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë16¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼4¾¡ÌÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Î¥­¥Ä¥Í¥Ý¡¼¥º¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ëº£µ¨2¾¡ÌÜ¤Î¾Þ¶â²¦¡¦¶âÃ«Âó¼Â¡£¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï2015Ç¯