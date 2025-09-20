Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¡¢¼ÕÌÒ°Î¡Ê¥·¥¨¡¦¥â¥ó¥¦¥§¥¤¡Ë¡Ê36¡Ë¤¬¡¢±ÀÆî¾Ê¤Î·Ù»¡Åö¶É¤«¤é7Æü´Ö¤Î¹ÔÀ¯¹´Î±½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£±ÀÆî¾ÊÎ×Þë»ÔæÖÇÏ¥¿¥¤Â²¥ïÂ²¼«¼£¸©¤Î¸ø°Â¶É¤Ï17Æü¡¢·Ù»¡Éþ¤òÃå¤¿¿ÍÊª¤¬¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÁÜºº¤·¡¢±Ç²è»£±Æ¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ë·Ù»¡¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¤¼Ò²ñ¤Ë°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¼Õ¡ÊÃË¡¢36ºÐ¡¢²ÏËÌ¾ÊÍº¸©¡Ë¤ò¡¢¡Ö¿ÍÌ±·Ù