¡û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡Ý3¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ü¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö9·î19Æü¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÃÏ¶è4°Ì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÏ¢¾¡¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¤Î52¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿º¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°Àï¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎËÜµòÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬