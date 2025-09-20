¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼ANA¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2025Ç¯9·î20ÆüËÌ³¤Æ»»¥ËÚGCÎØ¸üC¡á7066¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿22Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÂçÄÐÃÒ½Õ¡Ê35¡á¿¿À¶ÁÏÀß¡Ë¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï69¤Ç²ó¤ê¡¢14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£15Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£