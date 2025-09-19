Apple TV+¤Î´ÇÈÄºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥ì¥Ó³¦ºÇ¹âÊö¤Î±ÉÍÀ¡É¥¨¥ß¡¼¾Þ¡É¤Î¾ïÏ¢ºîÉÊ¤¬¡¢Âç¿Íµ¤¥¹¥Ñ¥¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÁëºÝ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¡£¤½¤ÎÂÔË¾¤Î¿·¾Ï¡È¥·¡¼¥º¥ó5¡É¤¬º£·î9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢Á´À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤Í½¹ð±ÇÁü¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£