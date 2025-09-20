Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥³¥ó¥Ðー¥¹¤ÎÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¡ÖALL STAR¡×¤¬¡¢Ìó25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂç¤­¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¤ä¥½ー¥ë¤òºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÚÎÌÀ­¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¦¶þ¶ÊÀ­¤ò¸þ¾å¡£Íú¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë²÷Å¬¤ÊÍú¤­¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤­¤¿ÄêÈÖ¥¹¥Ëー¥«ー¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ ²÷Å¬À­¤òÄÉµá¤·¤¿