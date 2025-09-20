¸½ÃÏ£¹·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè£´Àá¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ¤¬£³¡Ý£´¡Ý£±¡Ý£²¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿43Ê¬¤ËÃæ±û¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ç¥ß¥í¥Ó¥Ã¥Á¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ50Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥é¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥Ì¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡££°