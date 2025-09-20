¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£19Æü¤Ëµ¯¤­¤¿¼«Âð¤Ç¤Î²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£19Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¸½¾ì¤Ï¥Ú¡¼¤È¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊ¤¬½»¤à3³¬¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼»Ò¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Ë2¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï29Âæ¤Î¾ÃËÉ¼ÖÎ¾¤¬½ÐÆ°¡£1¼¼Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼