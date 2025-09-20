£±£¹Æü¡¢¼ø¾Þ¼°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥º¥ì»á¡Êº¸¡Ë¤È²ñ¸«¤¹¤ë×ÅÎïÉ²»á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÃúÎÓ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î20Æü¡Û2025Ç¯¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë½÷»Ò¤È½÷À­¤Î¶µ°é¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÈÆ±¾ÞÁÏÀß10¼þÇ¯½Ë²ì¹Ô»ö¤¬19Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñËÌµþ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊÉ×¿Í¤Ç¥æ¥Í¥¹¥³¾¯½÷¡¦½÷À­¶µ°éÂ¥¿ÊÆÃ»È¤òÌ³¤á¤ë×ÅÎïÉ²¡Ê¤Û¤¦¡¦¤ì¤¤¤¨¤ó¡Ë»á¤È¥æ¥Í¥¹¥³¤Î¥¢¥º¥ì»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡££±£¹Æü¡¢¥æ¥Í¥¹¥³