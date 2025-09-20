ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊýÌÌÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÇßÄÅÍª´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇßÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯8·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¤à¤«¤ïÄ®¤Î»³ÎÓ¤Ë¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤òËä¤á¤Æ°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ê¤Î¿¼¤µ¤Ï¿Í¤ÎÇØ¾æ¤è¤ê¤â¿¼¤¯¡¢½Åµ¡¤Ç·¡¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡þ¡ÖÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×½ý³²»ö·ï »¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î2ÆüÌë¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÂç¾åÊ¸É§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤¬ÃÎ¿Í