¤­¤ç¤¦¡Ê9·î20Æü¡Ë¤Ï¡ÖÈà´ß¤ÎÆþ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¸©¤Î¿ÍµÈ¡¦µåËáÃÏ°è¤Ç¤Ï¡ÖÁêÎÉ»°½½»°´Ñ²»¤á¤°¤ê¡×¤Î½©¤Î³«Ä¢¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÁêÎÉ»°½½»°´Ñ²»¤Ï¡¢18À¤µª¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤Î¹¾¸Í»þÂå¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÆüËÜ°ä»º¤ò¹½À®¤¹¤ëÊ¸²½ºâ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ ¤­¤ç¤¦¤ÏÄ«¤«¤éÁêÎÉÂ¼¤Î17ÈÖ»¥½ê¡Ö¾å±à¡Ê¤¦¤¨¤ó¤½¤ó¡Ë´Ñ²»¡×¤ä¿ÍµÈ»Ô¤Î1ÈÖ»¥½ê¡ÖÀ¶¿å¡Ê¤­¤è¤ß¤º¡Ë´Ñ²»¡×¤Ë¤â»²ÇÒ¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ´Ñ²»Áü¤¬³«Ä¢¤µ