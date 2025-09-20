¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£²£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Ï£²£°Æü¡¢¹­ÅçÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Æü£±£¹Æü¤Ï¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï²£Àî³®Åê¼ê¤Ç´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£¡Ú¹­Åç¡Û£±¡ÊÃæ¡ËÃæÂ¼¾©¡¢£²¡Êº¸¡Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢£³¡ÊÍ·¡Ë¾®±à¡¢£´¡Ê±¦¡ËËöÊñ¡¢£µ¡Ê°ì¡Ë¥â¥ó¥Æ