¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Ï¶¯À©ÁÜºº¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÞ°÷Ì¾Êí¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤Ï¸ø³«Åª¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£Á×É§¼â¡Ê¥½¥ó¡¦¥ª¥ó¥½¥¯¡Ë±¡ÆâÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÅÞ°÷¤Ï500Ëü¿Í¶á¤¤¤¿¤á¹ñÌ±¤Î¤¦¤Á10¡ó¤ÏÅÞ°÷¡×¤È¤·¡Ö¤É¤Î¡Ê½¸ÃÄ¤äÃÄÂÎ¤Î¡ËÌ¾Êí¤Ç¤â120Ëü¿ÍÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð12Ëü¿Í¤Û¤É¤Ï²æ¡¹¤ÎÅÞ°÷Ì¾Êí¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÅý·×³ØÅª¤Ë¹ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÆÃÄê¤Î½¡¶µ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½¡¶µ¤¬À¯¼£¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÀõ¤Ï¤«¤ÊÀ¯¼£Ç§¼±