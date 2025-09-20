¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î20Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ËÀ¾Éð¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥óÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬20Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤Ë³ÚÅ·Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¡£Îý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤»¤º¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ4»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇÃæ¤Î¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ó¥ó¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ìÁ´130»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£