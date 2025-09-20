¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿ÇØÃæ¡×¤Ï¡¢ÆîËÌÀïÁèÃæ¤ÎÅÛÎìÀ©È¿ÂÐ±¿Æ°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤¿/McPherson & Oliver/National Gallery of Art ¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¤«¤Ä¤ÆÊÆ¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤ÇÅÛÎì¤È¤·¤ÆÆ¯¤«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤ÎÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÊÜ¡Ê¤à¤Á¡Ë¤Îº¯¤È½ý¤¬¸òºø¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¡ÖÊÜÂÇ¤¿¤ì¤¿ÇØÃæ¡×¤Ï¡¢£±£¹À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤³¤Î²èÁü¤ÏÆîËÌÀïÁèÃæ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÇÈó¾ï¤Ë¹­¤¯Î®ÄÌ¤·¡¢ÅÛÎìÀ©ÅÙÇÑ»ß±¿Æ°¤ÎÊý¸þÀ­¤òÊÑ¤¨¤¿¡£ÅÛÎìÀ©¤¬»ý¤Ä´÷¤Þ¤ï¤·¤¤»ÄµÔÀ­¤ò¡¢¤½¤ì¤Ë