¢¡À¤³¦Î¦¾åÂè£¸Æü¡Ê£²£°Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ËÃË»Ò£²£°¥­¥í¶¥Êâ¤Ç¡¢À¤³¦µ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï£±»þ´Ö£²£²Ê¬£³£¹ÉÃ¤Ç£²£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£²·î¤ËÀ¤³¦µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó£±£¶¥­¥í¤Ç·Ù¹ð¤¬£³Ëç½Ð¤Æ¡¢£²Ê¬´Ö¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥á¥À¥ëÁè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤«¤éÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿£²Ê¬´Ö¡¢»³À¾¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤ÏÀÕÌ³¡£¤½¤Î¸å¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Èµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î