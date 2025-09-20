10·î3Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¿·¥«¥Ã¥È¡õ¥³¥á¥ó¥È¤â¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡ÙËÜÍ½¹ð¸ø³« ËÜºî¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÂæÏÑ¤ÇÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ç¥¦´ÆÆÄ¡¦¼ç±é±Ç²è¡Ø¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡Ù¤ò¸¶°Æ¤È¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤ÈÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¡¢·ëËö¤â¿·¤¿¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¡£2024Ç¯¤Ë