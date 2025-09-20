Image: Generated with Gemini ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»ÎÌ¤¬¤ä¤±¤ËÂç¤­¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤­¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤Æ°û¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡£ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¡Ö¤¨¡©¡×¤ÈÊ¹¤­ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤ÌÛ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÈùÌ¯¤Ê°ãÏÂ´¶¤Î