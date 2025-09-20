·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¤½¤ÐÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDEEN¡×¤ÎÃÓ¿¹½¨°ì¡Ê55¡Ë¤¬µÞÀ­Ãî¿â±ê¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤¿¡£20Æü¤Þ¤Ç¤ËÃÓ¿¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤½¤Ð²°¡ÖÃÓ¿¹¤½¤Ð¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÎSNS¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÃÓ¿¹½¨°ì ½Ð±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÃÓ¿¹½¨°ì¤¬µÞÀ­Ãî¿â±ê¤Î¤¿¤á¶ÛµÞÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥È¥¢Ä¾Çä²ñ¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð