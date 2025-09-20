6ºÐ¤Î»þ¤«¤é¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×½é´ü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸µ»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÉð²ÂÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢20ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÌ©ÃåÈÖÁÈ¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£°úÂà¸å¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶È¼ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡Á¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿ÃæÉð¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡Ö²¯¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢28ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥®¥ã¥é¤Ï¡¢ÇìÉã¤¬¥¬¥ó¤ÇË´