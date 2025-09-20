¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó!SP¡×¡Ê¶âÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤·¤Æ¤«¤é¡×¤ÎÊý¤¬¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¿Æ¿´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÏÃÂê¤¬»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÀ®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤È¤Ê¤¯»Ò°é¤Æ¤â½ªÎ»¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¤³¤ì¤¬°Õ³°¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¶¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ò¶¡¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ß¡£¼«¿È¤Ï2»ù¤ÎÉã¡£Ä¹ÃË¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾®±àÎ¿±û¤À¡£¡Ö³Ø¹»¤È¤«ÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿