9·î18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºùÅÄÄÌ¤¬¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë½÷À­¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛºùÅÄÄÌ¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ª¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö20ºÐ¤Î´é¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×²áµî¤Ë¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦MC¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤«¤é¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤ÞÇÉ¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é½÷»Ò¤È¤«¸«¤Æ¤½