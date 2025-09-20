ÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¤Ï9·î19Æü¡¢¥·¥§¥ë¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¶ÈË¡Âè65¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò²Ý¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä°Ê¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤¬ÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤ë±¿ÄÂ¡¦ÎÁ¶â¤Î²¼¸Â¤ò²¼²ó¤ë±¿ÄÂ¤Ç¥Ð¥¹¤ò¼êÇÛ¤·¤¿Î¹¹Ô¶ÈË¡°ãÈ¿¤Ç¡¢Î¹¹Ô¶ÈË¡Âè19¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯9Æü´Ö¤Î¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä°Ê¹¤Ï9·î30Æü¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÄ£Âè°ìËÜÄ£¼Ë19³¬19A²ñµÄ¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£