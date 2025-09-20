NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï20Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¾®ÀîÂÙ¹°Åê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢ÌÚß·¾°Ê¸Åê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Î¾®ÀîÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨11»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·4¾¡4ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨3.61¡£Ä¾¶áÅÐÈÄ¤Ï7Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¡¢6²ó2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÙÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¿¤á¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾®ÀîÅê¼ê¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÉÕ¤«¤º¡¢Íâ8Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ëõ¾Ã¤ÎÌÚß·Åê¼ê¤Ï41»î¹çÅÐÈÄ¤Ç2¾¡1ÇÔ11HP¡¢ËÉ¸æÎ¨3.46¤Ç¤¹¡£