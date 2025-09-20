NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï20Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¹­Åç¤ÏÀ¶¿å³ð¿ÍÁª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢Ðòß·ÍãÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¶¿åÁª¼ê¤Ïº£µ¨4·î6Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤â½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍâÆü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2·³¤Ç¤Ï54»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢127ÂÇ¿ô24°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.189¤ÎÀ®ÀÓ¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Ç1·³½Ð¾ì¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ë¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ðòß·Áª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤â¡¢¤½¤Î¸å¥Ò¥Ã¥È¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£