20Æü¤Î¿·³ã¸©¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤¤ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¡£21ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ç80¥ß¥ê¡¢Ãæ±Û¤Ç60¥ß¥ê¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï²¼±Û¡¦º´ÅÏ¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÌë¤Ï¤¸¤á¤«¤é21ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄãÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤ËÃí