¤±¤µ¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ç¥Ó¥ë¤Î²òÂÎºî¶ÈÃæ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ó¥ë²òÂÎºî¶ÈÃæ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤ëÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¾×ÆÍ¡ÖÂç¤­¤¤²»¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÍÉ¤ì¤¿¡× Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶èµ­¼Ô¡Ö¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ¤ì¡¢·úÊª¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²°¾åÉôÊ¬¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢Ê¸µþ¶è¾®ÀÐÀî¤Î¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¸½¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥æ¥ó¥Ü¤¬ÅÅÀþ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È