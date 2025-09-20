NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ï20Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£³ÚÅ·¤ÏÃ¤¸ÊÎÃ²ðÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹Áª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¤¸ÊÁª¼ê¤ÏÁ°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢7²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»°¿¶¤ÎÆâÍÆ¡£º£µ¨¤Ï114»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç7ËÜÎÝÂÇ32ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.240À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥´¥ó¥¶¥ì¥¹Áª¼ê¤Ï5·î¤ËMLB¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤éÆþÃÄ¡£º£µ¨51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4ËÜÎÝÂÇ19ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.235¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£