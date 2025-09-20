NTT¥É¥³¥â¤ÇeSIM³«ÄÌ¤¬¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬È¯À¸¡ªeSIMÈ¯¹Ô¤òÈ¼¤¦iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ò°ì»þÄä»ßNTT¥É¥³¥â¤Ï19Æü¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿SIM¡ÖeSIM¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆeSIM¤Î³«ÄÌ¤¬¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë16»þ30Ê¬º¢¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¥É¥³¥â¼è°·Å¹¤ÎÅ¹Æ¬¤ä¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ª¤è¤Ó¡Öahamo¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤ÆeSIM¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÈeSIM¤Î¤ß¤ËÂÐ