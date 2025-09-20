19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ï¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËAGFÎë¼¯ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¡¢Îë¼¯»ÔÌ±¤ò2³¬ÀÊ¤ØÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»î¹ç¤ÏV»°½Å¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à³«ËëÀï¤Ë¤¢¤¿¤ë»î¹ç¤Ç¡¢¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎë¼¯»Ô¤Ëºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¤¹¤ë¿Í¤Ç¡¢³ÆÆüÄøÀèÃå300Ì¾¤º¤Ä¤ÎÊç½¸