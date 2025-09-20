Caramel’s Guitar Kitchenの12ヶ月連続新作プロトタイプリリースの第9弾モデル『PT9_ M1 GOLD EGG（エムワン・ゴールドエッグ）』が発表された。デザートサンド・カラーにアノダイズド・ピックガードがアクセントとなった一本だ。Caramel’s Guitar Kitchenのラインナップとなっている「M1シリーズ」が基本となっているが、各弦の高さを調整できるブラックのTUSQ（人口象牙）ブリッジが使用されている点がポイントとなっている。M