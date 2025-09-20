ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬19Æü¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤È·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î´ðËÜÅÚÂæ¡×¤È¤·¡ÖÊ¿ÏÂ¤¬Êø¤ì¤ì¤Ð¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¡¢Ì±À¸¡¦·ÐºÑ¤ò°Ý»ý¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï9¡¦19ÆîËÌ¶¦Æ±Àë¸À7¼þÇ¯¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡Ö»ä¤¬½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤éÂÐËÌÊüÁ÷ÃæÃÇ¡¢ÂÐËÌ¥Ó¥é»¶ÉÛÃæÃÇ¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖËÌÂ¦¤ÎÂÎÀ©¤òÂº½Å¤·¡¢µÛ¼ýÅý°ì¤òÄÉµá¤»¤º¡¢°ìÀÚ¤ÎÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¤È