¡Ø¥ª¡¼¥¬Îá¾î¤ÏÎÏ¤¬¤ª¹¥¤­¡ÁÎµ¤Î·ì¤ò°ú¤¯¸ø¼ßÎá¾î¡¢¥ª¡¼¥¬¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ»Ãµ¤·¤Ë½Ð¤ë¡Á¡Ù¡ÊÀ±ÅÄ¤«¤Ê¡§Ì¡²è¡¢Mikura¡§¸¶ºî/¥­¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥ª¡¼¥¬Îá¾î¤ÏÎÏ¤¬¤ª¹¥¤­¡ÁÎµ¤Î·ì¤ò°ú¤¯¸ø¼ßÎá¾î¡¢¥ª¡¼¥¬¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ»Ãµ¤·¤Ë½Ð¤ë¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÄ¹¤¯¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¡ÖÎµ¡×¤Î·ì¤ò°ú¤¯¥¸¥ê¥¢¡¼¥º¸ø¼ß²È¤ÎÀ¸¤­»Ä¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£Ê¨¤­Î©¤Ä²¦²È¤À¤¬¡¢¹ÔÊýÃÎ¤ì¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¤Ê