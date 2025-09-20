Àï¸å80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎË­ÅÄ»ÔÇîÊª´Û¤ÇÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤»¤ó¤½¤¦¤Î¤­¤ª¤¯¡×Å¸¤Ï¡¢¶âÂ°ÉÔÂ­¤Î¤¿¤áÆ«´ï¤Çºî¤é¤ì¤¿¼êÜØÃÆ¤Ê¤É¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Î»ñÎÁ¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤è¤½50ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆüËÜ·³¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¹¶·â¤ÇÄÆÍî¤·¤¿B29¤ÎÉôÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«ÆÃ¹¶Ââ°÷¤é¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢½Ð·âÄ¾Á°¤Î»×¤¤¤ò½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤»¤ó