³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¡¢¡Ö²¹ÀôSALE¡×¤ò9·î19Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é10·î3Æü¸áÁ°9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ÏÆÊÌÚ¸©¡¦±ö¸¶²¹Àô¤È¼þÊÕ¤ÎÆá¿Ü¡¦ÈÄ¼¼¡¦¹õ°ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ºÇÂç15¡ó¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£²¹Àô½É¤Ç10¡ó¤â¤·¤¯¤Ï5¡ó¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò1ËüËç¸ÂÄê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¡¼¥É·èºÑ¸ÂÄê¤Ç5¡ó¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò1,700Ëç¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£½ÉÇñ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç¡£Â¾¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤â¤Ç¤­¤ë¡£5¤È0¤Î¤Ä¤¯Æü