¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤â¤Ã¤Æ¤³¡¼¤¤¡ªÅß¥À¥¤¥äÈ¯Çä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤ò9·î17Æü¸á¸å3»þ¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¾å³¤/±ºÅì¡¦Å·ÄÅÀþ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï2,000±ß¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤È½ôÀÇ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¡£±¿ÄÂµ¬Â§¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÝÅë¾è´ü´Ö¤Ï10·î26Æü¤«¤é12·î18Æü¤Þ¤Ç¡£¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇäºÂÀÊ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£