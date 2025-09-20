¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ç¤­¤´¤È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÂ²ÌÏÍÍ¤¬¤«¤¤´Ö¸«¤¨¤ë»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¿Æ»Ò±óÂ­¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä »Ò¤É¤â¤¬ÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹Ô»ö¤ä»ý¤ÁÊª¤òÇÄ°®¤¹¤ëÂçÊÑ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤­¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿