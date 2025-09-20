¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕ¤ÎÇ®¶¸¨¡¨¡»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤Ç¤Î"Âç¶âÀ±"¤À¤í¤¦¡£³Ê¾å¤ÎÆî¥¢¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇÂç¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢JAPAN¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÈôÌö¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÀ¤³¦¿å½à¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÍýÏÀ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤òµ¯¤³¤·Ì¾¾­¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡£2024Ç¯¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ËÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿°Î¶È¤È¸½¾õ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò